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ميدفيديف: فكرة إنشاء محاكم ضد روسيا (سخيفة)

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

2022-07-06

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف فكرة إنشاء محاكم ضد روسيا بالسخيفة وتهدد البشرية.

ونقلت وكالة تاس عن ميدفيديف قوله: “إن محاولات إنشاء محاكم للتحقيق في أفعال روسيا ومعاقبة دولة لديها أكبر إمكانات نووية ليست فقط باطلة من الناحية القانونية بل فكرة سخيفة في حد ذاتها ومن المحتمل أن تشكل تهديدا لوجود البشرية”.

وأشار إلى أنه لم يتم إنشاء أي هيئة لإدانة الولايات المتحدة التي أدت أعمالها العدائية إلى مقتل ملايين الأشخاص حول العالم.

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