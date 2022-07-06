وزير الإعلام يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق اليوم مع السفير المفوض وفوق العادة لمملكة البحرين لدى سورية وحيد مبارك سيار سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال الإعلامي مؤكدين أهمية وضع برنامج تنفيذي لتفعيل المذكرات الموقعة بين الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” ووكالة أنباء البحرين من جهة وبين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة شؤون الإعلام البحرينية من جهة أخرى.

وأشار الجانبان إلى أهمية التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام المختلفة بهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي في المستويات كافة.

وتحدث الوزير الحلاق خلال اللقاء عن الآثار والمنعكسات السلبية للحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ أكثر من 11 عاماً والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري في كل القطاعات ومنها قطاع الإعلام.

من جهته أكد السفير سيار دعم بلاده لوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

حضر اللقاء معاون وزير الإعلام أحمد ضوا ومدير الإعلام التنموي عمار غزالي.

ريم حشمه

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