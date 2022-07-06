بوتين وافق مبدئياً على المشاركة في قمة مجموعة العشرين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئياً عن نية الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني: بالنسبة لقمة مجموعة العشرين في كانون الأول القادم فقد تم تلقي دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو موجهة إلى نظيره الروسي وتم إبلاغ جاكرتا بشكل مبدئي بعزم الرئيس فلاديمير بوتين على المشاركة فيها.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن شكل المشاركة خاضع للتوضيح والتدقيق لاحقاً وذلك وفقاً لتطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا.

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