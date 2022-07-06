SCS-NET

بوتين وافق مبدئياً على المشاركة في قمة مجموعة العشرين

2022-07-06

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئياً عن نية الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني: بالنسبة لقمة مجموعة العشرين في كانون الأول القادم فقد تم تلقي دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو موجهة إلى نظيره الروسي وتم إبلاغ جاكرتا بشكل مبدئي بعزم الرئيس فلاديمير بوتين على المشاركة فيها.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن شكل المشاركة خاضع للتوضيح والتدقيق لاحقاً وذلك وفقاً لتطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

زايتسيف: واشنطن تسعى لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين

موسكو-سانا اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تسعى للضغط على الصين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved