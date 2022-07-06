ثقافي صافيتا يستضيف حفل توقيع رواية (ياسمين المستنقع) لنانسي الصباغ

طرطوس-سانا

استضاف المركز الثقافي في صافيتا حفل توقيع رواية “ياسمين المستنقع” للكاتبة نانسي الصباغ والتي تستند إلى أحداث واقعية قد تحصل في كل مكان وزمان مستخدمة فيها تراكيب بسيطة وواضحة.

ويتحدث العمل الروائي عبر 219 صفحة عن باحثة اجتماعية تحدت أهلها بالذهاب لميتم لتعيش مع أطفاله وتصور من خلالها رحلة شاقة من المواقف والمعاناة حتى الوصول للغاية المرجوة.

وذكرت الصباغ في تصريح لمراسلة سانا أنها حاولت من خلال الرواية الصادرة عن دار الغانم للثقافة والنشر إيصال رسالة أن الخير في داخلنا يجب أن يعلو صوته كي يوقظ الضمائر النائمة.

وأكدت على دور المرأة في المجتمع عن طريق الإيمان بذاتها وقدراتها والاهتمام بتغذية عقلها وروحها كي تساهم ببناء المستقبل انطلاقاً من عائلتها الصغيرة وألا تتخلى عن أحلامها مهما واجهتها من محن وظروف.

يذكر أن الصباغ 36 عاماً مدّرسة لغة انكليزية وكانت قد كتبت عدة مسرحيات للكنيسة في طرطوس.

هيبه سليمان

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