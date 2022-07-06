الجيش الروسي يقضي على نحو مئة نازي أوكراني ويدمر راجمتي صواريخ أمريكية الصنع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن مقتل مئة من النازيين الأوكرانيين واسقاط مقاتلة وثلاث حوامات و11 مسيرة وتدمير راجمتي صواريخ أمريكية الصنع.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف بأنه تم القضاء على نحو 100 من النازيين الأوكرانيين الجدد وتدمير أربع وحدات من المعدات العسكرية خلال غارة للقوات الفضائية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة لكتيبة المشاة الآلية الثانية والعشرين التابعة للواء الآلي 92 الموجود في خاركوف.

وأشار إلى أن صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو دمرت منظومتي راجمات صواريخ “هيمارز” أمريكية الصنع ومخزنين للذخيرة لهما في منطقة مالوتارانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة شيروكولانوفكا بمنطقة نيكولايف كما تم بواسطة أسلحة عالية الدقة تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس 300” إضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب في منطقة ليماني بضواحي نيكولايف.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت عند الأطراف الشرقية لبلدة سوليدار مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء 57 الميكانيكي والذي يحتوي ألفاً وخمسمئة قذيفة من مختلف العيارات وأكثر من مئة نظام صاروخي مضاد للدبابات من إنتاج أجنبي.

وقال كوناشينكوف: إن القوات الجوية الروسية دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ستة مواقع قيادة بما في ذلك موقع قيادة المجموعة العملياتية للقوات الجنوبية والهجوم الجوي 79 واللواء الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات باشتانكا ونيكولايف وسوليدار وستة مستودعات للأسلحة والذخيرة في مناطق باشتانكا في ضواحي نيكولايف وإيفانو دارييفكا وزايتسيفو وزفانوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وكذلك دمرت تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 27 منطقة أخرى.

وأضاف كوناشينكوف إنه كجزء من معارك بطاريات المدفعية تم تدمير فصيلة من راجمات الصواريخ المتعددة “أوروغان” كما أصيبت ثلاث فصائل مدفعية في مواقع إطلاق النار بمنطقتي دزيرجينسك ولينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية إضافة إلى فصيلة راجمات صواريخ “غراد” في فوسكريسينسكوي بمنطقة نيكولايف كما قصف الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية مراكز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 77 منطقة.

وذكر كوناشينكوف أن المقاتلات الروسية “سو 35″ أسقطت طائرتي هليكوبتر من طراز”مي 24″ وطائرة واحدة من طراز”سو 25” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية واحدة بالقرب من بلدتي نيكولايفكا وسنيغيريفكا في منطقة نيكولايف كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة حوامة من طراز “مي 8” تابعة لسلاح الجو الأوكراني في ضواحي بيرفومايسكوي بمنطقة نيكولايف إضافة إلى 11 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق زيليني غاي ومنطقة نيكولايف وفيرنوبوليه ودولغينكوي ومالية بروخودي وتوبولسكوي وتشيرفونايا غروشوفكا بمنطقة خاركوف وتشرنوبايفكا وغروزوفوي ونوفوفلديميروفكا بمنطقة خيرسون وألكسندروبوليه في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأشار إلى أنه تم أيضاً اعتراض تسعة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز “توتشكا أو” في بلدات تشيرنوبايفكا بضواحي خيرسون وبيرفومايسك بجمهورية دونيتسك وخوروشي وسلافيانوسربسك وكالينوفو وترويتسكي وستاخانوف بجمهورية لوغانسك وثمانية صواريخ من راجمات متعددة فيبلدة دولغينكوي بمنطقة خاركوف وتشيرنوبيفكا بضواحي خيرسون ولوغانسك.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 232 طائرة و137 مروحية و1462 مركبة جوية مسيرة و353 نظام صواريخ مضاد للطائرات و3915 دبابة ومركبات قتالية مصفحة و720 مركبة راجمات صواريخ متعددة و3096 بطارية مدفعية ميدان وقذائف هاون و4043 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency