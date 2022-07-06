محافظة إدلب تستلم 3 باصات نقل داخلي وتخصص وحدة تعبئة غاز في خان شيخون

إدلب-سانا

استلمت محافظة إدلب ثلاثة باصات جديدة للنقل الداخلي مقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن هدية من جمهورية الصين الشعبية والتي من المقرر تشغيلها ووضعها في خدمة نقل المواطنين على خط حماة خان شيخون معرة النعمان سراقب.

وأشار محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح لمراسل سانا إلى أنه مع استلام الباصات الجديدة يصبح إجمالي عدد الباصات المخصصة للريف المحرر في محافظة إدلب 9 باصات إلا أن قسماً منها مخصص لنقل الموظفين مجاناً من حماة إلى خان شيخون وبالعكس كما أنه يتم بواسطتها أحيانا نقل المواطنين مجاناً مع الموظفين.

ولفت سلهب إلى أن مشكلة النقل في ريف إدلب المحرر في طريقها للحل بالاستجابة لطلبات أصحاب السرافيس للعودة إلى العمل على خطوطها التي كانت تعمل عليها سابقاً حيث يجري العمل حالياً على تفعيل 7 بطاقات للمحروقات تعود إلى أصحاب هذه السرافيس مشيراً إلى أنه لا مشكلة في نقل الموظفين والمعلمين باعتبار أنه يتم نقلهم مجاناً غير أن المشكلة تكمن في تنقل الأهالي من منطقة إلى أخرى في الريف المحرر وهناك مساع لحلها من خلال تغطية المنطقة بشكل كامل بهدف تسهيل التنقل بين مناطق الريف المحرر حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ولا سيما أنه يتطلب عملاً متواصلاً وتضافراً للجهود.

وبين المحافظ أنه تم تخصيص طلبين ونصف الطلب للريف المحرر من المازوت ونصف طلب من البنزين موضحاً أنه تم تخصيص هذه الكميات بعد ما تم نقل مركز المحافظة إلى مدينة خان شيخون.

وأشار المحافظ إلى تجهيز الريف المحرر بوحدة تعبئة للغاز أي أنه تتم تعبئة أسطوانات الغاز من خان شيخون بعد وصول كميات الغاز السائل إليها ومن ثم يتم توزيعها على الوحدات الإدارية.

وفيما يتعلق بعودة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم في ريف إدلب المحرر لفت محافظ إدلب إلى أن هناك يومياً 15 طلب عودة للأهالي مقدمة من الأسر للعودة إلى مناطقهم وقراهم المحررة.

عبدالله الشيخ

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