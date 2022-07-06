روسيا تحذر السويد وفنلندا من أي إجراءات تهديدية بعد انضمامهما للناتو

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستقابل برد روسي.

ووفقاً لوكالة تاس قالت الوزارة في بيان اليوم : إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يجعلهما تحت تأثير أكبر للولايات المتحدة الأمريكية وستصبحان هدفاً للتخطيط العسكري للحلف.

وأضاف البيان: أن أي إجراءات تهديدية تتخذ في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى (الناتو) ستقابل برد لا مفر منه من قبل موسكو.

وكانت فنلندا والسويد وقعتا بروتوكول الانضمام إلى (الناتو) يوم أمس.

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