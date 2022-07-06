منتجات تراثية وألبسة بأسعار مخفضة في السوق الخيري للجمعية الشركسية بحمص

حمص-سانا

يضم السوق الخيري الذي تقيمه الجمعية الخيرية الشركسية بحمص منتجات متنوعة من الألبسة المنتجة في مشغل قرية عين النسر التابع للجمعية إضافة لمواد غذائية وألبان وأجبان شركسية مصنوعة بالطريقة التراثية وإكسسوارات وجميعها بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الجمعية معن إسلام في تصريح لمراسلة سانا أن مشغل عين النسر يشكل العمود الفقري للقرية من حيث تشغيل العديد من السيدات وزيادة الإنتاج مشيراً الى أن الهدف من السوق الخيري دعم المشاريع الصغيرة وتسويق منتجات المشغل والبيع بأسعار مخفضة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.

بدورها مديرة مشغل عين النسر بارعة عمر أشارت إلى أنه تم افتتاح المشغل منذ عامين وينتج مختلف أنواع الألبسة إضافة للباس التراثي الشركسي ويعمل فيه عدد من السيدات والفتيات ممن لديهن الخبرة بالخياطة والتفصيل والمعيلات لأسرهن لافتة إلى مشاركتهن الدائمة في المعارض المحلية بهدف تسويق المنتجات دعماً للجمعية.

وتشارك الشابة يارا أحمد في أعمال يدوية صنعتها بنفسها إلى جانب دراستها في المرحلة الثانوية حيث تشارك بالسوق الخيري بقطع من جذوع الاشجار حولتها بأناملها إلى لوحات إبداعية مستلهمة رسوماتها عليها من الطبيعة.

من جهتها استثمرت المدرسة المتقاعدة ريم أقوشلي وقتها بانجاز أعمال يدوية وقطع إكسسوارات وجزادين وصمديات ساهمت بملء وقتها ودعم أسرتها في حين تحول أنتاجها إلى مشروع صغير بدأته مع ميلها لفنون إعادة التدوير للكثير من الأقمشة والإكسسوارات لافتة إلى أنها اكتسبت بمشاركتها الأولى بالسوق الخيري الكثير من الدعم والخبرة من السيدات الأخريات.

وتشارك سوزان الكسم ربة منزل بمنتجات يدوية من الحلي والإكسسوارات بعد مضي نحو عشرين يوماً على انطلاقة مشروعها حيث وظفت موهبتها بالفن بإنتاج قطع فنية متنوعة للزينة ونهلت الكثير من الأفكار لتطوير منتجاتها من خلال بحثها الدائم عبر الفضاء الألكتروني.

كما تشارك الأختان يارا وسوزان عثمان لأول مرة بالسوق الخيري بمنتجات مشروعهما لإنتاج قطع فنية من الإكسسوارات متنوعة الأشكال والأحجام استخدمتا فيها الخرز الملون والسلاسل حيث تشهد هكذا منتجات إقبالاً كبيراً من قبل السيدات وبأسعار مقبولة.

الجبنة الشركسية لها حضورها في السوق الخيري حيث تتحدث السيدة فاهرة يعقوب من زوار السوق عن طريقة صناعتها من الحليب المغلي المضاف إليه مصل اللبن تدريجياً حتى يتحول إلى جبن وتتم تصفيته ووضعه في قوالب دائرية مع رشه بالملح مبينة أن هذا المنتج توارثته الأجيال.

وانطلقت فعاليات السوق الخيري في مقر الجمعية الخيرية الشركسية بحي الوعر من الـ 4 من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم غد.

تمام الحسن

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