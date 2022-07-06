300 طفل يتيم يشاركون بفعالية ترفيهية بجمعية المبرة بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة 300 طفل وطفلة من الأيتام أقامت جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة الأيتام بدمشق اليوم فعالية ترفيهية تضمنت فقرات غنائية وثقافية ومسرح العرائس وذلك في مقرها بالمزة.

وتم خلال الفعالية توزيع الهدايا والألبسة للأطفال وعدد من النساء المعيلات المستفيدات من برامج الجمعية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت نائب رئيسة الجمعية منى مهنا أن الفعالية تهدف الى تعزيز شعور الأطفال الأيتام بالدعم والمساندة ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك مشيرة إلى أن الجمعية تنفذ مجموعة من البرامج التنموية الخاصة بالاطفال لجهة رعاية وتنمية مواهبهم بينما لفتت الدكتورة ندى الحكيم إلى أن رعاية الأطفال الأيتام المقيمين بالجمعية أو المكفولين عبرها تشمل أيضاً جانباً صحياً حيث تجرى لهم فحوصات دورية من قبل أطباء اختصاصيين.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية إيمان النونو أن الجمعية تقدم دورات تدريب مجانية للنساء المعيلات ومنحا مالية بالتعاون مع بنك البركة لتأسيس مشروع خاص بهن حيث وصل عدد المستفيدات من منحة المشاريع 13 مستفيدة منذ بداية العام الحالي.

يشار إلى أن جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة الأيتام تأسست عام 1945 وتعمل على دعم الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية نفسياً وتربوياً وتعليمياً وتأمين السكن البديل لهم.

مهند سليمان

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