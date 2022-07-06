أسعار الذهب في السوق المحلية تنخفض 5 آلاف ليرة

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية 5 آلاف ليرة للغرام عيار 21 عن يوم أمس والذي كان مستقراً عند سعر 200 ألف ليرة منذ الـ 29 من الشهر الماضي وذلك مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً إلى 1761 دولاراً.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق في نشرتها الصادرة عنها اليوم أنه بلغ غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 195 ألف ليرة سورية وسعر شراء 194500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 167143 ليرة وسعر شراء 166643 ليرة.

وشددت الجمعية على جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها.

أحمد سليمان

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