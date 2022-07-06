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الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز /HIMARS/ أمريكية الصنع استخدمتها القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك

2022-07-06

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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز /مي 24/ ومقاتلة حربية من طراز /سو 25/ في مقاطعة نيكولاييف

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