الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز /HIMARS/ أمريكية الصنع استخدمتها القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد خلال لقائه نظيره الكوبي في الجزائر: الاستمرار بتنسيق المواقف في كل مجالات العمل الدولية
2022-07-06
السفير عطية: ما تعرضت له سورية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يثير التساؤلات حول قدرة الأخيرة على الاضطلاع بمهامها
2022-07-06
بيسكوف: الجيش الروسي موجود في سورية بدعوة شرعية من حكومتها
2022-07-05
الوزير المقداد يشارك في مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر
2022-07-05
سفير الجزائر بدمشق: العلاقات مع سورية متميزة وحريصون على تعزيزها بجميع المجالات
2022-07-05
روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على محافظة طرطوس
2022-07-04
طاولة مستديرة في روسيا بعنوان (مهندسو المستقبل.. سورية وروسيا من الحرب إلى السلام)
2022-07-04
محليات
طقس اليوم.. أجواء حارة ومغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2022-07-06
محافظة درعا تتسلم ثلاثة باصات للنقل الداخلي
2022-07-05
التوعية بمخاطر المخدرات.. موضوع مشترك لجلسات طلابية حوارية في عدة محافظات
2022-07-05
التكنولوجيا الحيوية والنانوية والبيئية.. في ثاني أيام المؤتمر الرابع للباحثين السوريين في الوطن والمغترب
2022-07-05
إغلاق محطة وقود مخالفة في القنيطرة
2022-07-05
مجلس مدينة اللاذقية يبدأ أعمال صيانة وتأهيل طرقات بقيمة 500 مليون ليرة
2022-07-05
إحداث خط سير جديد في اللاذقية من الكراج الشرقي إلى شارع الثورة
2022-07-05
رياضة
نوري إلى نصف نهائي ويمبلدون للتنس
2022-07-06
ميكتيتش وبافيتش يصعدان لنصف نهائي ويمبلدون للزوجي
2022-07-06
منتخب سورية لألعاب القوى يضيف ميداليات متنوعة ببطولة غرب آسيا
2022-07-05
الصربي ديوكوفيتش يصعد لنصف نهائي بطولة ويمبلدون
2022-07-05
ميلان يعلن ضم نجم من ليفربول
2022-07-05
ديوكوفيتش يقلب الطاولة على سينير ويصعد إلى نصف نهائي ويمبلدون
2022-07-05
الألمانية ماريا إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
2022-07-05
اقتصاد
مبيعات سجاد حماة تتجاوز 1.2 مليار ليرة في 6 أشهر
2022-07-06
التجارة الداخلية: تبسيط إجراءات تأسيس الشركات و363 شركة جديدة منذ بداية العام
2022-07-06
بدء عمليات حصاد تجارب القمح الناجحة في محطة جلين في درعا
2022-07-06
تنفيذ قروض بقيمة 339 مليون ليرة ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية بحمص
2022-07-06
نحو 80 ألف طن تقديرات إنتاج محاصيل الخضار الصيفية بالسويداء
2022-07-06
2.2 مليار ليرة قيمة مبيعات شركة تصنيع العنب بالسويداء في 6 أشهر
2022-07-06
400 مليون ليرة قيمة قروض الطاقة الشمسية في زراعي حمص
2022-07-06
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الشريط الأخباري
المقداد خلال لقائه نظيره الكوبي في الجزائر: الاستمرار بتنسيق المواقف في كل مجالات العمل الدولية
السفير عطية: ما تعرضت له سورية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يثير التساؤلات حول قدرة الأخيرة على الاضطلاع بمهامها
التكنولوجيا الحيوية والنانوية والبيئية.. في ثاني أيام المؤتمر الرابع للباحثين السوريين في الوطن والمغترب
بيسكوف: الجيش الروسي موجود في سورية بدعوة شرعية من حكومتها
مجلس الوزراء يوافق على رصد أكثر من 2.6 مليار ليرة للتعويض عن الأضرار الناجمة جراء العاصفة الأخيرة في اللاذقية
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الوزير المقداد يشارك في مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر
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الأهالي بمساندة الجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة
سفير الجزائر بدمشق: العلاقات مع سورية متميزة وحريصون على تعزيزها بجميع المجالات
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز /HIMARS/ أمريكية الصنع استخدمتها القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك
2022-07-06
2022-07-06
anwar
سابق
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز /مي 24/ ومقاتلة حربية من طراز /سو 25/ في مقاطعة نيكولاييف
انظر ايضاً
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز /مي 24/ ومقاتلة حربية من طراز /سو 25/ في مقاطعة نيكولاييف
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