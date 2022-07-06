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رئاسة مجلس الوزراء تصدر قوائم جديدة لتوظيف 88 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط وسيتم نشر الأسماء الجديدة اليوم على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك وقناة تلغرام

2022-07-06

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