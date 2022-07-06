التجارة الداخلية: تبسيط إجراءات تأسيس الشركات و363 شركة جديدة منذ بداية العام

دمشق-سانا

بهدف تخفيف الأعباء على مؤسسي الشركات فوضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات بتأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية ومتابعة إجراءاتها.

وأوضح مدير مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين الدين صافي في تصريح لمراسل سانا أن عدد الشركات المسجلة لدى الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 363 شملت 289 شركة محدودة المسؤولية و47 شركة ذات الشخص الواحد و11 شركة مساهمة مغفلة و16 شركة توزعت في المحافظات على الشكل التالي 11 في طرطوس و3 في السويداء وواحدة في كل من حمص واللاذقية.

وكشف صافي عن قيام المديرية ببناء قاعدة بيانات مشتركة منظومة بنك المعلومات التجارية تتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات والسجلات التجارية بهدف الربط بين المديرية بالإدارة المركزية للوزارة ودوائرها وأمانة السجل التجاري بالمحافظات وبين الجهات العامة.

وبالنسبة لتسهيل إجراءات تأسيس شركات الأموال وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها والعمل على منحها الموافقة والتراخيص اللازمة لتأسيسها بعد صدور قرار التصديق على الأنظمة الأساسية وقبل شهرها لدى أمانة السجل التجاري المختصة أشار صافي إلى صدور التعميم رقم 232 لعام 2021 إلى كافة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات والمتضمن عدم طلب أي موافقة مسبقة لدى إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية لشركة الأموال- الشركة محدودة المسؤولية والشركة المساهمة المغفلة الخاصة والعامة والقابضة وذلك استناداً إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 9046/1 تاريخ 2-8-2021.

ولدعم رواد الأعمال للشباب المبتدئين وتشجيعهم على ممارسة الأعمال تم السماح لهم بالحصول على سجل تجاري لأصحاب المهن ذات المجهود الفكري لاستخدام منازلهم السكنية لممارسة نشاطاتهم الفكرية شريطة ألا يستدعي منح السجل التجاري للمهن الفكرية على العقار السكني تحويل صفته إلى تجاري.

ولفت صافي إلى أنه تمت مخاطبة غرف التجارة السورية لتحديد الحرف والأنشطة المهنية بما في ذلك المهن الفكرية من قبلهم ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمقترح أن تقوم مجالس المحافظات بدراسة إصدار القرارات اللازمة للسماح لأصحاب المهن الفكرية باستخدام منازلهم.

علياء حشمه

نشرة سانا الاقتصادية

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