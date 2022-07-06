مبيعات سجاد حماة تتجاوز 1.2 مليار ليرة في 6 أشهر

حماة-سانا

حققت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة خلال النصف الأول من العام الحالي مبيعات بقيمة تجاوزت ملياراً و231 مليون ليرة ناتجة عن بيع غزول صوفية وسجاد صوفي بمختلف القياسات والنقشات والألوان عبر منافذها في حماة ودمشق والسويداء وحلب حسب مديرها العام هشام العبد الله.

وأوضح العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن المبيعات تضمنت 43 طناً من الغزول الصوفية بقيمة نحو 522 مليون ليرة إضافة إلى بيع 12539 متراً مربعاً من السجاد الصوفي في حماة ودمشق والسويداء وحلب وقال إن معمل الصوف أنتج منذ بداية العام الحالي ولغاية حزيران الماضي 72 طناً من الغزول الصوفية و25311 متراً مربعاً من السجاد الصوفي بمختلف المقاسات والنقشات والألوان لافتاً إلى أن الشركة أجرت العديد من التجارب لإنتاج خيوط صوفية تلبي احتياجات معامل القطاع العام والخاص وخاصة الخيوط الصوفية الطبيعية 100 بالمئة والخيوط الممزوجة بنسبة 50 بالمئة من الاكرليك لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وأكد العبد الله أنه تم توقيع عقد مع إحدى جهات القطاع الخاص للتصنيع لصالح الغير بقيمة 5ر28 مليون ليرة وبكمية 75 طناً مشيراً إلى وجود صعوبات تعترض العملية الانتاجية كتأمين كامل حاجتنا من مادة المازوت إضافة إلى نقص اليد العاملة وتعمل الشركة على تطوير العملية الإنتاجية حيث نظمت دورة تدريب مهنية بمشاركة 25 مهندساً في الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد وشركة خيوط حماة.

يشار إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحاً بقيمة 248 مليوناً و943 ألف ليرة.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية

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