لافروف: فيتنام تعد شريكاً مهماً بالنسبة لروسيا

هانوي-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فيتنام تعد شريكاً مهماً بالنسبة لروسيا في إطار رابطة آسيان والعمليات الأخرى في القارة الأوروآسيوية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله اليوم خلال لقائه نظيره الفيتنامي “بوي تان سون” في هانوي: “تعتمد علاقاتنا على التاريخ والنضال المشتركين من أجل العدالة وبتطور الوضع الدولي نحتاج من جديد إلى توحيد الجهود من أجل حماية القانون الدولي ومبدأ المساواة السيادية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

بدوره أعلن بوي أن التطوير التدريجي للعلاقات مع روسيا يعد أولوية بالنسبة لفيتنام وأن القرار حول رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يتفق مع مصالح شعبي البلدين وقال بوي: “أريد التأكيد أن روسيا ستبقى دائماً أهم شريك وأولوية رئيسية في سياسة بلادنا ونحن على قناعة تامة بأن المستوى العالي من الثقة السياسية والاهتمام طويل الأمد بتطوير علاقاتنا سيستمر في التعزيز.

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