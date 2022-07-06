مصرع 25 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة جنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في بلوشستان نصير احمد ناصر قوله اليوم إن “الأمطار الغزيرة تسببت بإلحاق الضرر بأكثر من 200 منزل ووقوع خسائر مادية أخرى” .

وبدأت الأمطار الغزيرة تضرب مناطق مختلفة من بلوشستان منذ يوم الاثنين الماضي واستمرت في الهطول مسببة عدة حوادث فيما أعلنت عاصمة الإقليم كويتا منطقة منكوبة بعد وفاة ثمانية أشخاص بينهم أطفال.

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