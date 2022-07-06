رئيسة مجلس الاتحاد الروسي.. مرتاحون لمستوى العلاقة مع أوزبكستان

موسكو-سانا

أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو عن ارتياح بلادها لسير تطور العلاقات مع أوزبكستان.

ونقلت روسيا اليوم عن ماتفيينكو قولها خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الأوزبكستاني نور الدينجون إسماعيلوف:”نرحب بمستوى تطور العلاقات بين بلدينا في مختلف الأشكال والمسارات” منوهة بفعالية التعاون بين برلمانيي روسيا وأوزبكستان ولا سيما في المحافل الدولية وهو ما ينطبق أيضا على الاتحاد البرلماني الدولي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضحت ماتفيينكو أن التعاون الحكومي والبرلماني يتطور بنجاح حيث تم توقيع أكثر من 350 معاهدة واتفاق بين موسكو وطشقند وكان الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأوزبكستانى شوكت مرضيايف بحثا فى اتصال هاتفى سابق اليوم سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطشقند والعمل على تطويرها.

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