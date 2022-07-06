الدفاع الروسية: قوات كييف تنشر أسلحتها قرب المواقع الكيميائية لإحداث الكوارث

موسكو-سانا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف أن نازيي قوات كييف ينشرون أسلحتهم قرب المصانع والمواقع الكيميائية في خاركوف وأوديسا ونيقولاييف متعمدين إحداث الكوارث.

ونقلت روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله: “إن الجماعات النازية الأوكرانية تتعمد نشر وحداتها ومعداتها العسكرية في المصانع الكيميائية لتهيئة الشروط المسبقة لظهور كوارث قد يعاني منها آلاف المدنيين في نيقولاييف وخاركوف وأوديسا”.

وأضاف ميزينتسيف: “ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى إلى التأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمنشآت الكيميائية الخطرة لأغراض عسكرية”.

وكانت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت أمس أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وفيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع ستيرول الكيميائي.

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