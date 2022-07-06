مطربون سوريون يحيون حفلاً غنائياً ضمن فعاليات معرض الزهور 42

دمشق-سانا

أحيا مجموعة من المطربين حفلاً غنائياً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة عازف الناي بشار أبو شامة مساء اليوم على مسرح المدرج الروماني بحديقة تشرين ضمن الفعاليات الفنية المرافقة لمعرض الزهور بدورته الـ 42 الذي أقامته جمعية المسرح الحر.

وأدى كل من الفنانين عصمت رشيد وعدنان عمر وسمير النوري ونيرمين عبود بالإضافة إلى المطربين الشباب زيد زكريا وكرم سحتوت توليفة متنوعة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الحضور تصفيقاً وغناء.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرح الحر الفنان بسام دكاك لمراسل سانا أن الهدف من الجمعية التي تأسست عام 1956 استقطاب الفنانين الشباب الذين لم يتمكنوا من الانتساب لنقابة الفنانين ودعمهم وصقل مواهبهم ليكتسبوا الخبرة الفنية اللازمة ليسيروا في الطريق الفني.

كما تضمنت فعاليات اليوم عرض ألعاب الخفة وعرض خيال الظل الذي رسم البهجة في نفوس الأطفال إلى جانب عرض فيلم “الرحلة 17” من إخراج علي الماغوط في الهواء الطلق.

الفيلم الذي كتب له السيناريو حسن مصطفى وأنتجته المؤسسة العامة للسينما سلط الضوء على واحدة من ملاحم البطولة التي سطرها الجيش العربي السوري حيث يروي أحداثاً واقعية حقيقية حدثت بدايات عام 2013 في إحدى وحدات الجيش في محافظة الرقة مجسداً مرحلة مصيرية من البطولات والتضحيات التي عاشها بواسل جيشنا بالتعاون مع أهالي المنطقة للتصدي للإرهابيين وداعميهم من خلال سرد درامي ووثائقي يكشف حقائق عن رحلة مليئة بالأحداث.

هادي عمران

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