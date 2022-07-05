ديوكوفيتش يقلب الطاولة على سينير ويصعد إلى نصف نهائي ويمبلدون

لندن-سانا

تمكن الصربي المصنف الأول سابقاً نوفاك ديوكوفيتش من التأهل للدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون اللندنية ثالث البطولات الأربعة الكبرى والمقامة على الملاعب العشبية.

وخاض ديوكوفيتش مباراة طويلة قبل أن يتمكن من هزم الشاب الإيطالي يانيك سينير بثلاث مجموعات لاثنتين حيث عاد من خسارة المجموعة الأولى والثانية ليحسم بعدها المجموعات الثلاث لصالحه ويفوز بنتيجة اللقاء بواقع 5-7 و2-6 و6-3 و6-2 و6-2 خلال ثلاث ساعات و35 دقيقة.

وبهذا الفوز وصل الصربي إلى 84 فوزاً في البطولة اللندنية كثاني أكثر لاعب في العصر الحديث، بعد اللاعب السويسري روجر فيدرر الذي يملك 105 انتصارات.

ديوكوفيتش سينتظر في الدور القادم الفائز من مباراة البلجيكي ديفيد جوفين والبريطاني كاميرون نوري.

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