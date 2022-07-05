نفوق أكثر من 50 حوتاً إثر جنوحها قبالة جزر فيرجن

سان خوان-سانا

أعلنت السلطات في جزر فيرجن في المحيط الأطلسي نفوق أكثر من 50 حوتاً إثر جنوحها بالقرب من الجزر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الموارد الطبيعية في الجزيرة قولها في بيان: “إن الحيتان كانت ضمن مجموعة تضم نحو 150 حوتاً تمت مشاهدتها في المنطقة وتم العثور على جثثها في الطرف الشرقي من جزيرة انيغادا” محذرة السكان من تحريك أو لمس تلك الحيتان.

بدوره قال أرغيل هورتون عالم الأحياء البحرية في الوزارة: “لسوء الحظ إن معدلات البقاء على قيد الحياة منخفضة جداً بالنسبة للحيتان على الشاطئ” مشيراً إلى أنه “لا يوجد لدى السلطات مرافق لرعاية تلك الثدييات العملاقة المصابة”.

وذكر مسؤولون أنهم يجمعون عينات أنسجة من أكبر عدد ممكن من الحيتان النافقة لتحديد سبب الجنوح الجماعي.

ووفقاً للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تعيش الحيتان قصيرة الزعانف في مجموعات من 25 إلى 50 وتسعى للحصول على مياه استوائية معتدلة أكثر دفئاً وتعيش إناثها حتى 60 عاماً بينما يصل عمر الذكور إلى 45 عاماً.

وغالباً ما تكون أسباب الجنوح غير معروفة بالرغم من أن العلماء ألقوا اللوم في بعض الأحيان على مرض الحيتان أو تكاثر الطحالب الضارة وضربات السفن وتشابك معدات الصيد والتعرض للتلوث والضوضاء تحت الماء.

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