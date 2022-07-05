محافظة درعا تتسلم ثلاثة باصات للنقل الداخلي

درعا-سانا

تسلمت محافظة درعا اليوم ثلاثة باصات للنقل الداخلي مقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن هدية من جمهورية الصين الشعبية.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع النقل حمدان خضور ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن باصين سيعملان على خط الصنمين ضمن مسار الصنمين القنية محجة الشيخ مسكين إبطع داعل عتمان درعا والباص الثالث على محور نوى الشيخ سعد ومساكن جلين والمزيريب اليادودة وصولاً إلى درعا مبيناً أن المحافظة بحاجة إلى نحو عشرة باصات لتخديم المواطنين على الخطوط كافة.

وأضاف: إن الباصات ستعمل ضمن خطة مدروسة من محافظة درعا وبمعدل رحلتين يوميا كما تم تعيين عدد من السائقين لضمان عملها على الشكل المطلوب مؤكداً أن الهدف من وضع الباصات على هذه الخطوط حل بعض مشاكل النقل مع ضمان وصول المواطن لعمله ومكان إقامته بشكل مريح وسعر رمزي.

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