انضمام أكثر من 15 ألف مطلوب إلى التسوية في محافظة حلب

حلب-سانا

تواصل اللجان المختصة استقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم في مركز صالة الأسد الرياضية بحلب وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة وسط إقبال جيد وإجراءات ميسرة.

وأعرب عدد من المنضمين للتسوية في تصريحات لمراسلة سانا عن ارتياحهم بعد تسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حضن الوطن داعين جميع من غرر بهم إلى المسارعة للانضمام إليهم وتسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة في كنف الدولة وتحت رعاية مؤسساتها.

وأشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتور كميت عاصي الشيخ إلى استمرار استقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم في المدينة مبيناً أنه تمت تسوية أوضاع نحو 3000 مطلوب في مركز صالة الأسد الرياضية فيما بلغ إجمالي الذين تمت تسوية أوضاعهم في عموم المحافظة أكثر من 15500 شخص.

ولفت الشيخ إلى أنه تجري متابعة وتقديم كل التسهيلات من قبل محافظة حلب للحصول على الأوراق الشخصية والعائلية للذين تمت تسوية أوضاعهم ما يسهم في عودة المواطنين إلى منازلهم وقراهم بيسر وسهولة.

وبين ممثل عشيرة البوشعبان رائد الأسعد أنه تمت دعوة جميع الذين غرر بهم إلى المسارعة لمراجعة مركز التسوية والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب ولا سيما أنها لاقت إقبالاً وارتياحاً من قبل المواطنين.

وأشار عبد الوهاب العارف إلى أنه جاء من لبنان للانضمام إلى التسوية والبدء بحياة جديدة والمساهمة في إعادة إعمار الوطن يداً بيد مع أبناء الوطن ومتابعة حياته الطبيعية تحت كنف الدولة.

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