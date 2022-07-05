بكين: واشنطن فشلت في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتمييز العنصري

بكين-سانا

اعتبرت الصين أن التمييز العنصري والظلم الخطير في الولايات المتحدة انعكاس للتمييز والظلم الذي تروج له في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله تعليقاً على مقتل (غايلاند ووكر) المواطن الأمريكي من أصول أفريقية على يد ثمانية ضباط شرطة “إن الولايات المتحدة كدولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فشلت في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتمييز العنصري المنهجي الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية”.

وقتل غايلاند ووكر في السابع والعشرين من حزيران الماضي أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مرورية ويظهر مقطع فيديو عنيف تم نشره يوم الأحد الماضي الشاب البالغ من العمر 35 عاماً وقد اخترق الرصاص جسده حيث أكد محاميه أنه أصيب بستين طلقة من بين نحو 90 طلقة أطلقت عليه.

وأشار ليجيان إلى أنه “من المألوف أن تقوم الشرطة الأمريكية بفرض القانون بشكل أكثر قسوة عند التعامل مع الأقليات العرقية” موضحاً أنه “منذ عام 2020 كان هناك 2563 حالة قتل على يد الشرطة بينهم 565 من الأمريكيين من أصل أفريقي أي ما يزيد على 22 بالمئة من الحالات وأنه خلال العام الجاري وحده قتل 49 أمريكياً من أصل أفريقي بالرصاص على أيدي الشرطة الأمريكية”.

وتساءل ليجيان “كم عدد الوفيات المطلوبة مثل جريمة قتل جورج فلويد أو غايلاند ووكر قبل أن تفكر الحكومة الأمريكية وتتخذ إجراءات عملية للتخلص من غطرستها وتحيزها وتحقيق الإنصاف والعدالة”.

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