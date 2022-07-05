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الدوما الروسي يصف قرارات الجمعية البرلمانية الأوروبية بأنها (غير شرعية)

2022-07-05

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي قرارات جلسات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعقد من دون مشاركة بلاده بأنها غير شرعية مبيناً أن روسيا لن تعترف بها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن تولستوي قوله: إن السلطات البريطانية رفضت منح الوفدين الروسي والبيلاروسي فرصة المشاركة في أعمال هذه الدورة في انتهاك لجميع قواعد المنظمة الأوروبية.

وشدد تولستوي على أن “الوفد الروسي لم يشارك في الجمعية البرلمانية لذلك لا يعترف بقراراتها لهذا فهي غير شرعية بالنسبة لنا”.

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