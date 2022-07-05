بيسكوف: الجيش الروسي موجود في سورية بدعوة شرعية من حكومتها

موسكو-سانا

جدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تأكيده أن الجيش الروسي موجود في سورية بدعوة شرعية من الحكومة السورية بعكس قوات الاحتلال الأمريكية الموجودة بشكل غير مشروع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي اليوم إن “العسكريين الروس موجودون في سورية بدعوة من القيادة السورية بما يتفق بدقة مع القانون الدولي بينما ليس لدى الأمريكيين مثل هذه الدعوة ومن المهم جداً تفهم هذا الفارق الجوهري”.

وحول التوتر بين الجيشين الروسي والأمريكي في سورية أشار بيسكوف إلى أنه “من المناسب معرفة ذلك من الخبراء العسكريين في وزارة الدفاع الروسية”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة على أجزاء من الأراضي السورية تواظب على سرقة نفط وموارد سورية.

من جهة أخرى وتعليقاً على عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أكد بيسكوف عزم بلاده العمل لضمان امنها.

وقال بيسكوف “إنه توجد لدى وزارة الدفاع الروسية خطط لإجراءات وتدابير لأمن البلاد وهذه الخيارات لا يتم بحثها في الكرملين بل في الوزارة” موضحاً أنه “توجد لدينا خطط بهذا الشأن والعمل جار لضمان أمننا”.

وفي وقت سابق اليوم وقع وزيرا خارجية فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف الناتو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن الناتو هو أداة لسياسة الولايات المتحدة وأن روسيا سترد في حال نشر الحلف قواته في السويد وفنلندا.

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