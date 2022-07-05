الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا أن جريمة قتل الشاب أحمد حرب عياد 32 عاما تمثل جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه مشددة على أنه لا يمكن السكوت عن تلك الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية له وإنهاء الاحتلال.

واستشهد الفلسطيني أحمد عياد اليوم اثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في طولكرم بالضرب المبرح.

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