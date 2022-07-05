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الاحتلال يجرف مساحات من أراضي قرية بيرين بالضفة الغربية

2022-07-05

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساحات من أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيرين وجرفت أراضي مزروعة بـ 50 شجرة زيتون ودمرت سلاسل حجرية تصل مساحتها إلى 1000 متر مربع.

وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدتي نعلين غرب مدينة رام الله ودوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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