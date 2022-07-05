تكريم 293 طفلاً وطفلة من الأيتام في طرطوس

طرطوس-سانا

كرمت محافظة طرطوس وجمعية السبيل الخيرية 293 طفلاً وطفلة من فاقدي الأب والأم في المحافظة ضمن فعالية احتفال أيتام السبيل التي أقامتها الجمعية على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بالمدينة.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم توثيقي لأعمال وأنشطة الجمعية المجتمعية في القطاعات التعليمية الصحية والتثقيفية المتنوعة مع فقرة فنية غنائية لأطفال الجمعية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح محمد في كلمة إلى أهمية العمل المجتمعي الإنساني وتقديم العون لمن هم بحاجة لنزرع الثقة في نفوسهم ليكونوا أفراداً أكفاء فاعلين منتجين موضحاً أن تكريم اليوم يأتي قبيل عيد الأضحى المبارك إيماناً بقيمة هذا العمل الإنساني.

وألقت الطفلة مريم منصور كلمة أطفال الجمعية توجهت فيها بالشكر على الرعاية والاهتمام التي تتلقاها مع أقرانها في الجمعية والتي شعروا معها بوجود الأهل إلى جانبهم واليد الحنون التي تأخذ بيدهم إلى مستقبل أفضل.

حضر الفعالية محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين.

فاطمة حسين

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