منتخب اللاذقية أولاً في بطولة الجمهورية للملاكمة بفئة الناشئين

حلب-سانا

أحرز منتخب اللاذقية المركز الأول بالترتيب العام لبطولة الجمهورية للملاكمة بفئة الناشئين التي أقامها اتحاد اللعبة في حلب بمشاركة 115 لاعباً مثلوا معظم المحافظات وعدداً من الهيئات الرياضية.

وجاء منتخب اللاذقية أولاً بالبطولة برصيد 40 نقطة تلاه منتخب حماة بـ23 نقطة فمنتخب حمص بـ17 نقطة ثم هيئة الجيش بـ14 نقطة.

وفاز ببطولة الأوزان: خضر الحسن بوزن 46كغ والمؤمن بالله القيس 48كغ ونمر درويش 50كغ وعمر الحسين 52كغ ويوسف عمر 54كغ والحسن قادوس 57كغ ونصر الجمال 60كغ وأسد درويش 63كغ وعلي ديوب 66كغ وعلي شير 70كغ وحيدر جغيلي 75كغ وعيسى حميدة 80كغ ومحمود حسن فوق 80كغ.

مشرف البطولة أحمد وتار قال في تصريح لـ سانا إن المستوى الفني للبطولة كان جيداً حيث برزت مجموعة من المواهب الواعدة ستكون في المستقبل القريب نواة لمشروع إعداد البطل الرياضي في الملاكمة لافتاً إلى أنه سيتم انتقاء أفضل الملاكمين في البطولة للمشاركة في بطولة ألعاب أطفال آسيا التي ستقام في روسيا خلال الفترة من الرابع والعشرين من الشهر الجاري ولغاية العاشر من الشهر القادم.

محمود جنيد

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