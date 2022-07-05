(سوا حارتنا أحلى).. حملة نظافة في مدينة حمص القديمة

حمص-سانا

بمشاركة المجتمع الأهلي نفذ مجلس مدينة حمص على مدى 4 أيام حملة نظافة في شوارع حي الحميدية بمدينة حمص القديمة.

وأشار مدير النظافة في مجلس المدينة المهندس عماد الصالح في تصريح لمراسلة سانا إلى أن حملة النظافة تمت بالتنسيق مع لجان الأحياء وبالتعاون مع دير الآباء اليسوعيين ونقابة الفنون الجميلة تحت شعار “سوا حارتنا احلى” لافتاً إلى أن أعمال النظافة شملت كنس الشوارع وتنظيف وتعقيم الحاويات ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض إضافة إلى تنفيذ رسومات وتلوين على بعض جدران حي الحميدية.

وأوضح الصالح أن الورشات والآليات مستمرة في تنفيذ أعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والأتربة وترحيل الأنقاض من شوارع وأحياء المدينة كافة.

رشا المحرز

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