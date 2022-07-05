لافروف: الغرب يعيق عمل الإعلام عندما يتحدث بموضوعية عن أحداث أوكرانيا

اولان باتور-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيغ بعد مباحثاتهما في العاصمة المنغولية أولان باتور اليوم “نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق” مضيفاً “إنه للأسف الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا”.

وأشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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