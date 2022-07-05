مسؤول في زابوروجيه: المحطة النووية جاهزة لنقل 25 بالمئة من طاقتها الكهربائية إلى القرم

موسكو-سانا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن محطة زابوروجيه النووية التي تسيطر عليها روسيا ستكون جاهزة لنقل 25 بالمئة من الطاقة التي تنتجها إلى شبه جزيرة القرم ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الطاقة الكهربائية في شبه الجزيرة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باليتسكي قوله اليوم: إنه وفق التقديرات التمهيدية نستعد لنقل نحو 25 بالمئة من الطاقة التي تنتجها المحطة إلى القرم غير أن استئناف بناء الأبراج لخطوط الكهرباء بالقرب من شبه جزيرة تشونغار في جنوب شرق منطقة خيرسون التي تم تفجيرها في عام 2015 يتم ببطء.

وأوضح باليتسكي أنه من المهم بالنسبة لمحطة زابوروجيه تنظيم إمدادات الطاقة الكهربائية إلى القرم بسبب زيادة العرض للقدرات المنتجة في الأراضي المحررة من المنطقة لافتاً إلى أنه تعمل في المنطقة إضافة إلى المحطة النووية أكثر من 100 محطة صغيرة.

يذكر أن حكومة كييف قامت بمحاولة فرض حصار كهربائي على شبه جزيرة القرم بعد إجراء الاستفتاء العام فيها عام 2014 وقد فجر القوميون الأوكرانيون المتطرفون خطوط الكهرباء في العام التالي لمنع وصول التيار الكهربائي إليها.

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