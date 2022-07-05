وصول منتخبات الملاكمة وألعاب القوى والجمباز والجودو والمصارعة بعد انتهاء مشاركتها في دورة المتوسط

ريف دمشق-سانا

وصلت منتخبات الملاكمة وألعاب القوى والمصارعة والجودو والجمباز إلى الحدود السورية اللبنانية أثناء عودتها من الجزائر بعد انتهاء مشاركتها في دورة المتوسط.

كاميرا سانا كانت في استقبال رياضيينا الذين قدموا أداء مشرفا ترجم بحصد ميداليات ذهبية وفضية في ألعاب الملاكمة والفروسية وألعاب القوى ورفع الأثقال.

وفي تصريح لسانا نوه عضو المكتب التنفيذي الدكتور مروان دويعر بالإنجاز المهم الذي حققه رياضيونا في مختلف الألعاب لافتا إلى ضرورة مواصلة الجهد والتدريب لتحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات القادمة.

بدوره نوه عضو المكتب التنفيذي محمد الخضر بالكوادر الفنية والتدريبية التي كان لها الدور المهم في الإنجاز إضافة للاعبين الذين رفعوا علم سورية عاليا وكانوا خير سفراء للرياضة السورية.

وتحدث رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب عن ذهبية البطل أحمد غصون واصفا هذا الإنجاز بالمهم واعدا بتحقيق المزيد في المشاركات القريبة القادمة.

صاحب ذهبية وزن 75 كغ بين أن هذه الميدالية لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة تدريب مستمر وتعب ودعم الاتحاد الرياضي العام من خلال المعسكرات الخارجية وتأمين التجهيزات اللازمة لنبقى دائما في جهوزية تامة.

وأشار صاحب فضية الوثب العالي مجد الدين غزال إلى أن طموحه كان الحفاظ على لقب المتوسط في النسخة السابقة ولكن الإصابة التي تعرض لها أثمرت عن فضية بعد وثبه 222 سم مبينا أن الاستحقاق المقبل سيكون في بطولة العالم في أميركا وسيسعى ليكون رقمه أفضل وتحقيق إنجاز جديد.

يشار إلى أن بعثتنا التي شاركت في دورة المتوسط في وهران الجزائرية حققت ثلاث ذهبيات عبر منتخب الفروسية للفرق والفارس أحمد حمشو في الفردي والملاكمة أحمد غصون والرباع معن اسعد في النتر وثلاث فضيات عبر مجد الدين غزال في الوثب العالي والفارس شادي غريب في فردي قفز الحواجز ومعن أسعد في الخطف.

محمد الخاطر

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