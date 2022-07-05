تغريم صاحب محطة محروقات بدرعا بمبلغ يتجاوز 373 مليون ليرة

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم ضبطاً بحق مستثمر محطة محروقات مروان الجبر في مدينة جاسم بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها وتم تغريمه بمبلغ 373.656 مليون ليرة سورية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبدالله ذكر بتصريح لمراسل سانا أن الضبوط طالت صاحب مخبز العروبة في بلدة كحيل بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع وصاحب مخبز قرفا الخاص بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

وأضاف إن باقي الضبوط تنوعت بين عدم الإعلان عن بدل أجور نقل للركاب وعدم وجود سجل تجاري و إبراز فواتير شراء غير نظامية.

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