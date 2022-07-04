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إيطاليا تعلن فرض حالة الطوارئ جراء الجفاف في خمس مناطق

2022-07-04

روما- سانا

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم فرض حالة الطوارئ في خمس مناطق في شمال البلاد إضافة إلى تمويل عاجل على خلفية موجة جفاف تزداد سوءا اجتاحت وادي بو في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت فرانس برس عن الحكومة الإيطالية قولها في بيان اليوم إنه تم فرض حالة الطوارئ في خمس مناطق هي فريولي رومانيا وفرويلي فينيسيا جوليا ولومبارديا وبيدمونت وفينيتو حتى 13 كانون الأول المقبل.

كما أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص مبلغ قدره 36.5 مليون يورو أو ما يعادل 39.5 مليون دولار لمساعدة المتضررين.

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