موسكو: قوات نظام كييف تتحصن بمدراس دونيتسك وأوديسا وتفخخ الجسور

موسكو- سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يتحصنون في مدارس بمناطق دونيتسك ومقاطعة أوديسا ويلغمون مداخلها ويعدون نقاط قنص وإطلاق للنار فيها ويفخخون الجسور في مقاطعة سومي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله في بيان اليوم إن القوميين الأوكرانيين جهزوا في شيربينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية في المدرسة رقم 21 بشارع دزيرجينسكي مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص ولغموا المسارات المؤدية إلى المبنى في حين لم يتم إخطار السكان عن عمد بهذا الأمر مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني وقوات الدفاع الإقليمي يتمركزون في المدرسة رقم 25 في أوديسا حيث نشروا المدفعية والمعدات العسكرية الثقيلة في مكان قريب.

واضاف ميزينتسيف: تم نشر قوات أوكرانية وقوات من الدفاع الإقليمي ومعدات ثقيلة ومدفعية في المنطقة المجاورة مباشرة للمدرسة رقم 25 في أوديسا بشارع الأكاديمي فيلاتوف” محذراً من نية النازيين الأوكرانيين تفجير الجسور في منطقة سومي عبر نهر كريغا لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه وفق السيناريو المعهود ستتم تغطية ذلك بشكل واسع في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية.

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