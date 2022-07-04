طهران تجدد التأكيد على رغبتها في التوصل إلى اتفاق نووي مستديم

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على جدية بلاده في التوصل خلال المفاوضات في فيينا إلى اتفاق نووي مستديم وقوي.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: “إن المفاوضات النووية البناءة تعتمد على الجدية والمبادرة والمرونة من الجانب الأمريكي” مؤكداً على جدية بلاده في التوصل إلى اتفاق مستديم وقوي.

من جانبه أكد البوسعيدي ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات النووية مؤكداً أن بلاده تدعم دائماً التوصل إلى اتفاق عبر هذه المفاوضات وتحقيق مطالب إيران المشروعة.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية على باقري كنى أعلن أمس ان المشاورات لتحديد مكان وتوقيت الجولة القادمة من المفاوضات النووية بلغت مراحلها النهائية.

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