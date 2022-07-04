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المقداد يزور الجزائر للمشاركة في الذكرى الستين لعيد استقلالها

2022-07-04

الجزائر-سانا

وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى الجزائر مساء اليوم للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين لعيد الاستقلال .

وكان في استقبال الدكتور المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

ورحب لعمامرة بمشاركة سورية ممثلة بالوزير المقداد في الاحتفالات المخلدة لاستعادة السيادة الوطنية الجزائرية.

من جانبه عبر الدكتور المقداد عن تهاني سورية قيادة وشعبا للجزائر الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة.

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