المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يوم الثلاثاء 26-7-2022 الساعة العاشرة صباحا موعدا لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 13-7-2022 ولغاية يوم الخميس 21-7-2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

ويجري المعهد الامتحان مرة كل ثلاثة أشهر ويعد النجاح فيه شرطا للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

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