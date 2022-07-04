42 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرقها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مرتكبة 42 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن من بين الخروقات 16 غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس إضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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