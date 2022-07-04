سيمونا هاليب تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون

لندن-سانا

تمكنت المصنفة الأولى على العالم سابقاً الرومانية سيمونا هاليب من الوصول للدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون اللندنية والمقامة على الأراضي العشبية.

وقد تأهلت هاليب المرشحة الـ 16 حالياً في البطولة بعد تغلبها على الإسبانية المرشحة الرابعة باولا بادوسا بنتيجة قاسية 6-1 و6-2 خلال ساعة واحدة.

هاليب حاملة لقب ويمبلدون نسخة العام 2019 في الدور القادم الأمريكية المرشحة الـ 20 أماندا أنيسيموفا التي تغلبت بدورها على الفرنسية مفاجأة البطولة التي أقصت سيرينا ويليامز في الدور الأول هارموني تان، حيث حسمت أنيسيموفا النتيجة لصالحها بواقع 6-2 و6-3.

وكانت الرومانية صاحبة الـ 30 عاماً قد تعاقدت مؤخراً مع مدرب سيرينا ويليامز السابق باتريك مورات أوغلو، وقدمت أداءاً قوياً في البطولة لم تخسر فيه أي مجموعة حتى الآن.

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