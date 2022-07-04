طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في المناطق الغربية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفيا ًعادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام بينما تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق والجو حاراً نسبياً سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتتجاوز سرعتها الـ 65 كم في الساعة وخاصة المنطقة الوسطى والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 35/21 المنطقة الجنوبية 34/19 المرتفعات الجبلية 26/17 المنطقة الوسطى 36/22 المنطقة الساحلية 30/22 المنطقة الشمالية 38/23 منطقة الجزيرة 41/25 المنطقة الشرقية 41/25 منطقة البادية 39/24/

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