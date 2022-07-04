مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في موكب عيد الاستقلال بولاية إلينوي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في إطلاق نار استهدف حشداً خلال احتفالات عيد الاستقلال في (هايلاند بارك) بولاية إلينوي الأمريكية اليوم.

وذكرت صحيفة (شيكاغو صن تايمز) الأمريكية أن إطلاق النار وقع بعد عشر دقائق من بدء الاحتفال مؤكدة مشاهدة ثلاث جثث مغطاة عليها آثار دماء وإصابة عدد غير معروف حتى الآن بجروح.

بدوره قال مايلز زاريمسكي أحد سكان هايلاند بارك: إنه سمع ما بين 20 و25 طلقة مرجحاً أنها لا يمكن أن تكون صادرة عن مجرد مسدس أو بندقية.

وطوقت الشرطة مكان الحادث ودعت الموجودين إلى المغادرة لعدم ضمان توفر الأمن في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أمس مقتل ثلاثة أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر الشرطة بحادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

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