طاولة مستديرة في روسيا بعنوان (مهندسو المستقبل.. سورية وروسيا من الحرب إلى السلام)

موسكو-سانا

عقدت في محافظة تولا الروسية جنوب العاصمة موسكو اليوم طاولة مستديرة في إطار المنتدى الصناعي الشبابي الدولي العاشر بعنوان (مهندسو المستقبل.. سورية وروسيا من الحرب إلى السلام).

وتناولت كلمات المشاركين مواضيع إعداد الخبراء الأجانب في الجامعات الروسية والجهود الروسية المبذولة لمستقبل سورية والمشاريع الدولية في مجال التعليم والطب والخطط المتعلقة بآفاق التعاون مع جامعة دمشق.

سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أشار في كلمة له إلى الجهود الروسية المبذولة في مساعدة سورية على بناء مستقبلها مستعرضا بعض الحقائق المفصلية التي مرت على سورية منذ ما يزيد على عشرة أعوام من حرب إرهابية مدعومة من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها ودورهم في تسخير المجموعات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد حداد أن الحرب لم تنته وأن هناك الكثير من المناطق التي تستبيحها التنظيمات الإرهابية التي تنتشر فيها بحماية ودعم لا محدود من قوات الاحتلال التركي الموجودة في شمال سورية مشيرا أيضا إلى أن العقوبات الغربية الجائرة على سورية هي إرهاب اقتصادي حقيقي أخذ بالتزايد ضدها ولا سيما بعد موقفها الداعم لأحقية العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية سكان دونباس.

شارك في أعمال الطاولة المستديرة إضافة إلى السفير حداد مدير معهد الأبحاث العلمي في موسكو الدكتور يوسف يوسف كما شارك فيها عبر تقنية الفيديو رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان إضافة إلى وزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف والنائب الأول لاتحاد مهندسي صناعة الآلات الروسي رئيس لجنة الصناعة والتجارة في مجلس الدوما فلاديمير غوتينيف ومديري بعض مصانع الآلات الروسية وعدد من رؤساء الجامعات الروسية إضافة إلى ممثل عن محافظ مدينة تولا.

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