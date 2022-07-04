المراكز الثقافية.. جذب الأطفال إلى عالم القراءة والفن

دمشق-سانا

تعمل المراكز الثقافية على جذب الأطفال إليها من خلال تنظيم نشاطات مختلفة تركز على تنمية الخيال وتقديم القيم التربوية وبناء علاقة متينة بين الطفل وعالم الكتاب والقصة.

للتعرف على هذه النشاطات التقت سانا برئيسة المركز الثقافي العربي بكفر سوسة ايلزا قاسة والتي بينت أن المراكز الثقافية تقوم بأنشطة للأطفال كالرسم والخط والأدب والقصة واللغة والمسرح إضافة إلى ورشات عمل للقراءة وكتابة القصص.

ولفتت إلى أن الفئات المستهدفة هي الأطفال من عمر 5 سنوات إلى عمر 15 سنة إضافة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأن نشاطات المركز تضمنت إقامة ورشات عمل كأشغال يدوية وتوعيتهم في مواضيع شتى منها معرفة التراث اللامادي والعنف الأسري ومهارات التواصل مع الغير حيث يتم التعاون فيها مع الجمعيات الاهلية سواء جمعية حقوق الطفل أو جمعيات للأطفال ذوي الإعاقة ومديرية ثقافة الطفل في ورشات رسم تتبنى المواهب وتدربها ليصار إلى اقامة معارض خاصة لهذه المواهب.

بدورها قالت رئيسة المركز الثقافي بجرمانا رمزية خيو: “إن أطفالنا يمتلكون مواهب نادرة وإن المركز الثقافي في جرمانا يستثمر هذه المواهب في الأدب” لافتة إلى أن الأطفال يملكون شخصيات قادرة على بناء المستقبل وهم مبدعون في صنوف الفنون المختلفة مثل الفن التشكيلي ونحن نعطيهم كما نعطي الكبار الفرص المناسبة لإقامة الأنشطة المنوعة.

وعن أهمية هذه النشاطات بالنسبة للأطفال تحدثت الأديبة أريج بوادقجي رئيسة تحرير مجلة شامة للأطفال: إن الثقافة الحقيقية تتطلب التنويع في طريقة الوصول للطفل.. فالطفل في عام 2022 طفل يتوق للتفاعل وإن أردنا أن نصل إليه لا بد من التفاعل المباشر فالنصوص الأدبية مهما كانت تفاعلية إن لم نخلق صلة وصل بيننا وبين الطفل لن نستطيع الوصول إلى الهدف المنشود وهو جذب الطفل إلى القراءة والكتاب.

وأضافت “إن الأطفال الذين يحضرون الورشات لا يحبون كثيرا انتقاء المجلات مثلاً ولكن بعد الورشات يصبح لديهم حب للمجلات” وختمت بالقول ”إن الحديث عن الثقافة الحقيقية الموجهة للطفل حلقة متكاملة تبدأ بالأفكار التي نريد توجيهها إلى الطفل سواء على صعيد المحتوى البصري أو الفكري أو وصول المجلات للأطفال والاعلام والأنشطة التفاعلية التي تثبت مصداقية العمل وتعطي الجهات التي تعمل للأطفال مؤشراً مهما حول اهتمامات الأطفال ورغباتهم”.

ميس العاني

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency