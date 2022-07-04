العثور على 12 جثة بعد غرق رافعة عائمة جنوب الصين

بكين-سانا

أعلن مركز البحث والإنقاذ البحري بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين اليوم العثور على 12 جثة لضحايا غرق رافعة عائمة في المياه جراء تعرضها لعاصفة استوائية شديدة وأمواج قوية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز قوله: إن العاصفة “تشابا” تسببت أمس بغرق رافعة عائمة قبالة مقاطعة قوانغدونغ بعد أن كسرت سلسلة الرسو الخاصة بها ما أدى إلى فقدان 27 شخصاً في المياه وتم العثور على 12 جثة حتى عصر اليوم.

وتم حشد 7 طائرات و246 سفينة و498 قارب صيد للقيام بعمليات بحث عن المفقودين.

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