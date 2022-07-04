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إعادة إحياء ثلاث فرق شبيبية فنية بالسويداء

2022-07-04

السويداء-سانا

أعاد فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء إحياء فرق الفنون الشعبية والنحاسية والكورال وذلك بعد توقفها عن العمل لمدة أكثر من عامين حسب رئيس مكتب الأنشطة الفنية في الفرع حازم صيموعة.

وبين صيموعة في تصريح لمراسل سانا أن هذه الفرق بدأت تدريباتها بإشراف همسة العماطوري وكنان الحسنية للفنون الشعبية وأنور البكفاني ورأفت كنعان للفرقة النحاسية وفراس مان الدين للكورال موضحاً أن هذه الفرق تستقطب حالياً أكثر من 80 شاباً وشابة يجري إعدادهم للمشاركة في مختلف المناسبات.

ولفت صيموعة إلى أهمية الفرق الفنية في استقطاب المواهب الشابة والعمل على تنميتها وتفريغ طاقاتها وتعزيز مفاهيم العمل الجماعي لديها.

عمر الطويل

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