مقتل (27) مدنياً على الأقل بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

قتل 27 شخصاً على الأقل في هجومين إرهابيين منفصلين في شمال وشمال شرق بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها اليوم: إن مسلحين متطرفين هاجموا السكان المدنيين في بوراسو وهي منطقة واقعة قرب ديدوغو عاصمة محافظة كوسي ما أدى إلى مقتل نحو 15 شخصاً وفق حصيلة أولية.

من جهته ذكر مصدر أمني آخر أن هجوماً آخر وقع أول أمس في ناميسيغينا في مقاطعة ياتينغا في شمال البلاد أدى الى مقتل 12 شخصاً بينهم ثلاثة من متطوعي الدفاع عن الوطن ما أثار موجات نزوح من المنطقة.

وكان 50 مدنياً على الأقل قتلوا في الـ 13 من الشهر الماضي في هجوم إرهابي استهدف قرية سيتينغا شمال بوركينا فاسو.

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