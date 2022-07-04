الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف جرائمه

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاستيطان.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم إلى أن سلطات الاحتلال تصعد اعتداءاتها مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة بهدف خلق وقائع جديدة تخدم مخططاتها الاستعمارية وتقوض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفتت الخارجية إلى أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي ويعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي مبينة أن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وثقت بشكل دقيق عمليات سرقة الأرض الفلسطينية المتواصلة وإرهاب المستوطنين الذي يتواصل بحماية ومشاركة قوات الاحتلال كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي.

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